Меган Маркл рассказала о выкидыше спустя 5 месяцев. Теперь женщины рассказывают свои истории

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила, что в июле у нее случился выкидыш. Первый ребенок у Меган и принца Гарри родился 6 мая 2019 года. Его назвали Арчи.

Она писала, что то утро ничем не отличалось от предыдущих. Ей нужно было встать утром, сделать завтрак, выпить витамины, покормить собак и все в этом духе. Все произошло, когда она качала на руках сына Арчи. Она почувствовала «резкий спазм» в животе и упала на пол вместе с ребенком. Уже тогда Меган чувствовала, что произошло что-то плохое.

«Я знала, когда сжимала своего первенца, что теряю второго», — написала она в статье для The New York Times.

Я посылаю всю любовь мира принцу Гарри и Меган Маркл после того, как Меган так смело рассказала о выкидыше своего второго ребенка в начале этого года. Эта маленькая семья из трех человек держит мое сердце, и оно разбито для них.

«Потерять ребенка — значит нести почти невыносимое горе, которое переживают многие, но о котором мало кто говорит», — написала она.

Тогда Меган с Гарри осознали, что в комнате из 100 женщин от 10 до 20 сталкивались с выкидышем. Тем не менее, несмотря на поразительную общность этой боли, эту тему не обсуждают. Она пронизана необоснованным стыдом, а женщины остаются один на один со своим трауром.

По оценкам благотворительной организации Tommy’s примерно каждая четвертая беременность заканчивается выкидышем, при этом большинство женщин теряют своих детей в течение первых 12 недель беременности.

Другие члены королевской семьи тоже переживали потерю нерожденного ребенка: внучка королевы Зара Тиндалл пережила два выкидыша, прежде чем родила второго ребенка.

Позже Меган поняла, что единственный путь к исцелению — это начать спрашивать друг друга «Ты в порядке?». Она сослалась на интервью, которое дала в Южной Африке в предыдущем году. Тогда журналист задал ей тот же вопрос. В ответ на это Меган чуть не расплакалась, потому что немногие этим интересовались.

Это ее очеловечит

Откровения герцогини мигом стали одной из главных тем зарубежных СМИ. Люди стали выказывать поддержку и благодарность Маркл.

Хештег #areyouok, что переводится как «ты в порядке» попал в тренды Twitter после ее эссе. The Scottish Sun пишет, что родителей по всей Британии в ответ стали делиться своими душераздирающими историями о выкидышах.

Один из родителей трогательно написал: «Я плачу вместе с вами, Меган и Гарри».

Как и Меган, я призываю наших сестер и братьев делиться своими историями. У меня случился выкидыш, и я обратилась в больницу. Врач сделал сканирование и понял, что у нас были близнецы. Один ребенокбыл потерян, еще один жив / жизнеспособен. Ребята, вы знаете нашу Хейзел. Сейчас ей 7 лет.#Areyouok

Писатель Омид Скоби похвалил Меган за «сильную» и «глубоко личную статью». Журналистка Элизабет Дэй назвала решение герцогини Сассекской поделиться своей историей «шагом, меняющим правила игры».

Королевский корреспондент от Sky News Рианнон Миллс сказала, что это «душераздирающее чтение».

«Конечно, с тех пор, как у них родился первый ребенок, все ждали, будет ли у них второй ребенок», — написала она.

При этом неизвестно была ли королевская семья в курсе этих новостей. Принц Гарри и Меган сейчас живут в Калифорнии, где начинают новую жизнь вдали от королевских обязанностей. Они переехали туда, чтобы скрыться от внимания СМИ.

Стоит отметить, что Меган пережила выкидыш во время судебных разбирательств с The Mail on Sunday из-за их публикации письма, которое она написала отцу.

По словам британского адвоката Александра Меркуриса, герцогиня могла решиться рассказать о выкидыше лишь спустя полгода именно по этой причине. Во-первых, нужно время, чтобы пережить и принять утрату. Во-вторых, в тот момент все активно обсуждали уход Меган и Гарри из королевской семьи. В ее сторону летело много критики и вряд ли она хотела, чтобы к этому примешивали еще и потерю ребенка, сказал он в беседе с «360».

Эта история не только быстро заполонила британские СМИ, но еще и дала Меган более человечную сторону. Ни для кого не секрет, что герцогиня подвергалась настоящей травле со стороны британских СМИ. Эту же историю все осветили в ключе сочувствия.

Сила, любовь, единство… Они заслуживают все счастье, которое может предложить мир.

«Эта история определенно ее очеловечивает. Это принесет ей очень много симпатии. В этом нет никаких сомнений», — заявил собеседник «360».

Все заголовки пестрят фразами о «непереносимой боли», потере и утрате. Такие комментарии вызывают у людей сочувствие и эмпатию. Возможно это преуменьшит число критики и ненависти в сторону Меган.

Меркурис также упоминает о слухах, что королева якобы вообще не думала, что Маркл сможет родить. Возможно это было связано с ее возрастом — Меган сейчас 39 лет. Быть может дело просто в общей нелюбви к ней. С другой стороны, слепо верить в эти сплетни не стоит. В уста британской королевы часто вкладывают то, чего она никогда не говорила.

Одно только вполне очевидно — королевская семья последнее время для людей в Британии стала интересна в ключе лишь сплетен. Откровение Меган — это еще одна горячая тема, которую можно обсудить. Из плюсов только то, что это может уменьшить негатив в ее сторону, а также поднимает завесу одной из тяжелых тем. Возможно кому-то откровения Маркл действительно помогут пережить собственную утрату ребенка.