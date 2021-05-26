СМИ узнали подробности задержания Элджея за пьяную езду

СМИ узнали, что рэпер Элджей пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на своей BMW I8 минувшей ночью. Погоня началась на проспекте Маршала Жукова и закончилась в Подмосковье. Музыкант был недоволен и пытался откупиться от полиции, сообщил Telegram-канал Life Shot.

В издании отметили, что после задержания рэпер не смог внятно объяснить, почему он не остановился по требованию полиции. Вместо этого Элджей использовал нецензурную лексику, а когда его привезли для проведения медосвидетельствования, стал предлагать взятку, рассказал источник Life Shot.

По его данным, начал музыкант с 300 тысяч рублей, постепенно увеличивая предлагаемую сумму. В итоге он остановился на 700 тысячах рублей, но откупиться не получилось. Ему вручили протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования и отстранили от управления автомобилем.

Материалы о правонарушении будут переданы в суд, где будет решен вопрос о лишении рэпера водительских прав. Источник Life Shot уточнил, что музыканту также грозит штраф за перекраску иномарки без внесения данных об этом в ПТС.

Официально информация о погоне пока не подтверждена. Элджей и его ближайшее окружение, в частности ведущая Анастасия Ивлеева, эту информацию никак не комментируют.