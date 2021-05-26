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    26 мая 2021, 19:49

    СМИ узнали подробности задержания Элджея за пьяную езду

    Ольга Назаркина

    СМИ узнали, что рэпер Элджей пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на своей BMW I8 минувшей ночью. Погоня началась на проспекте Маршала Жукова и закончилась в Подмосковье. Музыкант был недоволен и пытался откупиться от полиции, сообщил Telegram-канал Life Shot.

    СМИ узнали подробности задержания Элджея за пьяную езду

    В издании отметили, что после задержания рэпер не смог внятно объяснить, почему он не остановился по требованию полиции. Вместо этого Элджей использовал нецензурную лексику, а когда его привезли для проведения медосвидетельствования, стал предлагать взятку, рассказал источник Life Shot.

    По его данным, начал музыкант с 300 тысяч рублей, постепенно увеличивая предлагаемую сумму. В итоге он остановился на 700 тысячах рублей, но откупиться не получилось. Ему вручили протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования и отстранили от управления автомобилем.

    Материалы о правонарушении будут переданы в суд, где будет решен вопрос о лишении рэпера водительских прав. Источник Life Shot уточнил, что музыканту также грозит штраф за перекраску иномарки без внесения данных об этом в ПТС.

    Официально информация о погоне пока не подтверждена. Элджей и его ближайшее окружение, в частности ведущая Анастасия Ивлеева, эту информацию никак не комментируют.