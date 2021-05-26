Российского рэпера Элджея задержали за езду в нетрезвом виде. Музыкант сел пьяным за руль своего BMW и попался полиции на проспекте Маршала Жукова в Москве, сообщил Telegram-канал Baza.

В посте сказано, что проходить медосвидетельствование рэпер отказался, но признался, что употреблял алкоголь. После этого сотрудники ГИБДД вручили ему протокол о нарушении. Теперь музыканту нужно будет предстать перед судом. Ему грозит лишение водительских прав.

Сам Элджей случившееся никак не прокомментировал. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В конце апреля супруга Элджея Анастасия Ивлеева в очередной раз пожаловалась на эвакуацию своей машины. Девушка настолько часто нарушает ПДД, что дептранс Москвы даже обратился к ней напрямую, попросив быть внимательнее в следующий раз. За ведущей, по данным Telegram-канала LIFЕ SНОT, числится 440 штрафов.

На инцидент обратили внимание общественные организации. В частности, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил «360», что водителей с таким количеством нарушений следовало бы лишать прав пожизненно.

По его словам, проект уже вышел с инициативой о внесении поправок в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».