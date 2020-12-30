СМИ: уголовное дело открыли из-за порновидео с Тарзаном

По данным издания, дело открыли по статье УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета».

Правоохранительные органы приняли решение завести дело на основе результатов экспертизы. Оказавшееся в Сети видео с Глушко эксперты посчитали порнографическим. Издание уточнило, что следствие будут вести сотрудники ГУ МВД РФ по Западному округу Москвы.

Тарзан оказался в центре скандала в сентябре 2020 года. Тогда СМИ писали, что он провел ночь с двумя девушками, пока его супруга Наташа Королева была на отдыхе. После этого из квартиры пропали ювелирные украшения и деньги. Глушко признался в измене и попросил прощения у жены.

Королева недавно рассказала, что мужу предлагали огромные деньги за то, чтобы он признался в неверности в телеэфире. Однако он не согласился на это. По словам певицы, она и ее супруг не зарабатывают на личных историях.