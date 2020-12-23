Королева раскрыла сумму гонорара Тарзана за признание в измене в телеэфире

«Сергею предлагали 3 000 000 [рублей]! Но он на таких вещах не зарабатывает! <…> Я не участвую в позорных, низкосортных, желтушных шоу, где происходит травля известных и заслуженных людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, где обсуждаются скрытые съемки и чьи-то псевдорасследования», — рассказала певица.

Королева добавила, что уходящий год принес ей много разочарований в людях, которых она считала своими друзьями. Певица призналась, что это было очень болезненно. Во время пандемии Королевой пришлось свернуть свой бизнес, закрыть салон красоты и распустить музыкальный коллектив.

Информация об измене Тарзана просочилась в СМИ в сентябре. В конце августа он провел ночь с двумя девушками, когда его жена была на отдыхе. После этого из квартиры пропали деньги и ювелирка. Позже он признался, что изменил жене.