СМИ: у Хлебниковой диагностировали ожог глаз

Врачи зафиксировали у певицы Марины Хлебниковой ожог глаз и заражение тканей лица. Ее состояние остается стабильно тяжелым. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, артистка до сих пор находится в медикаментозной коме, причина этому — сильные боли. Она получила не только ожог кожи, но и ожог роговицы. Врачи дают ей антибиотики, чтобы инфекция дальше не распространялась.

Издание уточнило, что родственников пока не впускают в палату к пациентке — медики опасаются, что они могут ее чем-нибудь заразить. Кроме того, сейчас противопоказано общение — для нее это в настоящий момент будет стрессом.

Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в своей московской квартире на улице Ратной в ночь на 18 ноября. Ее экстренно госпитализировали и положили в реанимацию. Там ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

СМИ сообщали, что у нее сильно обгорело лицо, волосяная часть головы. По мнению специалистов, ей понадобится пересадка кожи. В конце ноября появилась информация, что Хлебникову сняли с ИВЛ и она самостоятельно дышит.