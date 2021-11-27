Попавшая в реанимацию после пожара певица Марина Хлебникова начала дышать сама. Пока ее состояние остается тяжелым, но стабильным. В будущем артистке предстоят операции по пересадке кожи из-за того, что у нее сильно пострадало лицо.

Певицу начали периодически снимать с аппарата ИВЛ с начала этой недели, сейчас в этом аппарате уже нет необходимости. Она пришла в сознание и дышит самостоятельно, сообщила kp.ru.

По словам профессора, хирурга НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Игоря Шарипова, у Хлебниковой диагностировали 20% ожогов, но они жизнеугрожающие из-за трех поражающих факторов.

«У нее ожог лица, ожог дыхательных путей (легкие) плюс интоксикация. Первое, от чего погибают в остром периоде, — от отравления угарным газом, продуктами распада. И это, слава Богу, удалось купировать», — поделился врач.

Из-за того, что у артистки обгорело лицо и волосистая часть головы, ей нужно будет делать пересадку кожи. Потребуются и пластические операции по восстановлению лица. Процесс восстановления будет долгим, потому что между хирургическими вмешательствами должно пройти время.

Пожар в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел в ночь на 18 ноября. После него она попала в ожоговую реанимацию, где ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.