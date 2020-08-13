СМИ: у Ефремова произошло сужение сосудов мозга из-за алкоголизма

По данным источника ТАСС, у Михаила Ефремова могло произойти сужение сосудов головного мозга из-за злоупотребления алкоголем.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев рассказал «360», что состояние артиста со среды не менялось. Кроме того, источник подтвердил, что Ефремова перевели в обычную палату.

Михаилу Ефремову стало плохо перед зданием суда, в котором должно было начаться четвертое заседание. Актера пришлось заносить в скорую на руках, так как он потерял сознание. Некоторое время Ефремов находился в тяжелом состоянии, но медикам удалось его стабилизировать.

По предварительным данным, из-за самочувствия актера судья перенес заседание на 18 августа.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Из-за столкновения машин погиб водитель фургона. Ранее актер Иван Стебунов заявил, что в момент аварии видел Ефремова на заднем сиденье. Также Стебунов утверждает, что у актера есть специальный водитель.