Видео: Ефремов оказался в инвалидном кресле после реанимации

Актер Михаил Ефремов после реанимации передвигается по больнице в инвалидном кресле. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На них видно, как артиста на коляске по коридору везет медсестра.

Ефремов попал в нейрореанимацию Боткинской больницы 11 августа, его увезли прямо с зала заседаний Пресненского суда. Позже у актера диагностировали инсульт.

Слушания отложили на 18 августа.

Заседания по громкому делу о ДТП на Садовом кольце в суде начались 5 августа. За три дня слушаний выступили свидетели аварии, эксперты и работники бара, который посещал Ефремов незадолго до аварии. Суд также просмотрел все видео с места ДТП. Ожидается, что на следующем заседании случится допрос самого обвиняемого.

Артист по-прежнему не признал вину в аварии 8 июня, так как ничего не помнит с того вечера. Автомобиль Ефремова выехал на встречку Садового и сбил грузовик, водитель которого умер в больнице спустя несколько часов.

Михаилу Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.