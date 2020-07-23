СМИ: телефонные мошенники обокрали звезду «Чернобыля»

В начале июля ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он предупредил звезду, что с ее карты пытаются списать деньги, и предложил помочь сохранить сбережения. Беседа поверила злоумышленнику и продиктовала данные своего банковского счета. Вскоре с карты списалась 81 тысяча рублей.

После этого знаменитость обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку, написал сайт «Утро.ру».

Алена Беседа — 32-летняя актриса Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина, звезда мистического телесериала «Чернобыль». Она занимается вокалом и исполнила песню «Скитальцы» для аниме «Волчица и пряности», благодаря которой прославилась в интернете.

Во время режима самоизоляции телефонные мошенники стали намного чаще звонить потенциальным жертвам под видом сотрудников банков. Количество подобных звонков возросло на 300% с марта по май.