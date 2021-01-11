СМИ: Стас Михайлов задолжал более миллиона рублей за сорванный концерт

По данным журналистов, выступление исполнителя должно было состояться еще в марте прошлого года. Артисту выплатили задаток, размер которого составил 1 100 000 рублей. Из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, шоу было отменено.

Отмечается, что организатором концерта был Мухамедьяров. Он заявил, что Михайлов виноват в срыве мероприятия. Мужчина через суд потребовал вернуть деньги, пишет ИА Nation News.

Накануне певца обвиняли в невыплате заработной платы сотрудникам во время распространения COVID-19. Эти сообщения широко распространились в СМИ. Общественность осудила Михайлова. Спустя время заявления опровергла пресс-секретарь исполнителя Анна Исаева.

Помимо прочего, гитарист Вячеслав Кузнецов, который раньше работал в коллективе артиста публично извинился за обвинения в адрес певца и забрал свои слова обратно. Ранее мужчина рассказал, что его уволили после семи лет работы.