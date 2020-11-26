26 ноября 2020, 15:59
Бывший гитарист Стаса Михайлова извинился за обвинения в адрес певца
Гитарист Вячеслав Кузнецов, который раньше работал в коллективе певца Стаса Михайлова, в новой публикации своего Instаgrаm-аккаунта извинился за обвинения в адрес певца, информирует РИА ФАН.
Ранее мужчина рассказал, что его уволили после семи лет работы. По его словам, это произошло из-за неявки на концерт, о чем он предупредил заранее. Кузнецов уточнил, что вынужден был подрабатывать в другом месте, чтобы прокормить семью. Помимо прочего, он заявил, что Михайлов не оказывает поддержку своим музыкантам в тяжелый экономический период.
В четверг, 26 ноября, он забрал свои слова обратно и отметил, что не мог знать о ситуации в коллективе в настоящий момент.
«Сейчас поддержка музыкантам оказывается и все хорошо. Я извиняюсь, что мои комментарии могли принести переживания Стасу, его семье и всем нам», — написал гитарист.
Кузнецов надеется, что его отношения с Михайловым останутся хорошими.