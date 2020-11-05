СМИ: Старшенбаум заявила, что программу «Судьба человека» нужно закрыть

Выпуск с артисткой показали на экранах во вторник, 3 ноября. Старшенбаум предупредила о необходимости согласовать с ней финальную версию программы и получила согласие. Тем не менее эфир начался с неожиданной подводки о старой ссоре девушки с пожилыми родителями.

На днях актриса опубликовала пост с опровержением выпуска. Она рассказала о желании добиться закрытия передачи и назвала ее «бесовщиной». По информации издания, продюсеры проигнорировали такое обращение, а под ее фото с семьей появилось большое число негативных комментариев от ботов.

В настоящий момент страница Старшенбаум в Instagram скрыта от посторонних людей.

Ранее ведущий программы «Судьба человека» Корчевников рассказал о своих проблемах со здоровьем, которые начались у него с раннего детства. Будучи маленьким, он перенес менингит. В результате к трем годам мальчик перестал слышать одним ухом.