Корчевников впервые назвал настоящую причину своей глухоты

Журналист и телеведущий Борис Корчевников впервые рассказал о своей глухоте. Он отметил, что проблемы со слухом начались у него с самого детства.

Телеведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников рассказал, что проблемы со здоровьем начались у него с раннего детства, когда он перенес менингит. В результате к трем годам он перестал слышать одним ухом.

«Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого», — рассказал журналист. Его слова процитировало РИА ФАН.

Фанаты Корчевникова предполагали, что его проблемы со слухом связаны с операцией по удалению опухоли мозга, которую перенес журналист. Ранее СМИ писали, что эта проблема возникла у него снова — летом этого года он проходил лечение в одной из московских клиник. По данным изданий, журналист часто приходил в часовню, которая находится на территории больницы.

О проблемах телеведущего со слухом стало известно весной этого года. Про это рассказал один из гостей — он пожаловался, что Корчевников его не слышал. Когда журналист разговаривает со своими собеседниками, ему приходится сильно напрягаться, чтобы разобрать его слова. При этом Корчевников всегда старается повернуться к собеседнику тем ухом, которое слышит.