СМИ сообщили об ухудшении состояния МакSим. Ее представитель назвал это спекуляциями

Певицу Марину Абросимову, известную как МакSим, перевели с ИВЛ на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ее друзей.

По данным сайта, МакSим сейчас находится в критическом состоянии. Ее официальный представитель Яна Богушевская призвала не доверять этой информации. Она ничего не знает про ЭКМО.

«Есть понятие „медицинская тайна“, хоть это невозможно в наши дни. Любая информация, которая будет появляться в интернете, — это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки», — рассказала «360» Богушевская.

Собеседница отметила, что каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом. По словам Богушевской, информацию об ЭКМО, которая не является официальной, «распространяет желтая пресса».

Ранее стало известно, что певица с пневмонией и подозрением на ковид в тяжелом состоянии попала в больницу. У нее поражено 75% легких. Абросимову погрузили в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ.