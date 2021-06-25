Представитель MakSим рассказал про обширное поражение легких певицы

Состояние певицы МакSим пока не улучшается, она все еще не может дышать самостоятельно. Об этом «360» сообщила пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

«Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение легких обширное. Эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое», — уточнила она.

Ранее Богушевская сообщала, что врачи не планируют в ближайшее время отключать артистку от ИВЛ. Они хотят постепенно приучить ее организм заново дышать самостоятельно.

Певицу доставили в больницу 16 июня с пневмонией и подозрением на коронавирус. Тест был отрицательным, но уже через три дня MakSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. При поступлении у нее было поражено 40% легких.

Сегодня, по данным Telegram-канала Baza, певицу перевели в условную группу «КТ–4». К ней относят всех больных ковидом с обширной площадью поражения легких. У MakSим оно составляет уже более 75%, добавил источник канала.

Следом за певицей в больницу попала и ее генеральный менеджер Маргарита Соколова.