СМИ сообщили о смерти матери актера Алексея Панина

Как указано в материале, Власова ушла из жизни еще 5 января, но известно об этом стало только сейчас. Причина смерти женщины не называется.

Татьяна Власова много лет работала редактором издательства «Наука». Отмечается, что женщина всегда поддерживала своего знаменитого сына, вокруг которого часто разворачивались скандальные истории.

Накануне стало известно о смерти художественного руководителя Русского академического драматического театра Михаила Рабиновича. Об этом сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Причины смерти Рабиновича не уточняются.