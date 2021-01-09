Умер худрук Русского академического драмтеатра Михаил Рабинович

Художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович умер в Уфе. Об этом сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

«Отпускать всегда тяжело… Большая утрата… дорогой Михаил Исакович — наставник, старший товарищ, друг… целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом», — написала Шафикова 9 января на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Михаил Рабинович родился 23 августа 1940 года. Согласно справочной информации театра, с 1971 по 1976 год учился в театральном училище имени Щукина на режиссерском отделении. Был режиссером-постановщиком Русского драмтеатра имени Горького в Махачкале.

С 1984 года Рабинович работал главным режиссером Русского академического драмтеатра в Уфе, с 1998 года он являлся художественным руководителем.

В 2015 году Михаил Рабинович был удостоен государственной награды Башкирии — Ордена Дружбы народов.

Сегодня ранее стало известно о смерти старейшего академика Российской академии наук Исаака Халатникова. Он был последним из создателей первой советской атомной бомбы. В 2020 году ему исполнился 101 год. За свою жизнь Халатников получил множество наград и званий. Имя Исаака Халатникова присвоили средней общеобразовательной школе № 75, которая находится в Черноголовке. Именно в этом городе он прожил последние годы своей жизни.