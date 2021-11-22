СМИ сообщили о серьезной травме глаз у пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой

Пострадавшая при пожаре в собственной квартире певица Марина Хлебникова получила ожоги век. Врачи сейчас борются за ее зрение. Об этом сайту kp.ru сообщил источник в здравоохранении.

«Никакие серьезные операции артистке не проводили. Известно, что у нее сильные ожоги век, и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями — ей будет больно смотреть. Также у Хлебниковой сильно поражены дыхательные пути», — приводит сайт слова собеседника.

По данным источника, пока не понятно, понадобится ли Хлебниковой пластика — медики ждут, когда поврежденные огнем ткани заживут. Он не исключил, что с веками все будет нормально без хирургического вмешательства.

Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в собственной квартире на улице Ратной в Москве. ЧП произошло в ночь на 18 ноября. Ее привезли в тяжелом состоянии в ожоговую реанимацию, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне она пришла в себя и начала дышать самостоятельно. Пищу Хлебникова получает через зонд.