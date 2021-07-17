СМИ сообщили, что у певицы МакSим начало отказывать легкое

В субботу стало известно, что у певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая находится в больнице, начало отказывать правое легкое. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, артистке становится все хуже, девушку держат на ЭКМО. Рентгеновский снимок показал, что правое легкое у МакSим перестает работать, там увеличиваются кисты и полости. Теперь ИВЛ не поможет органу из-за начавшихся осложнений. Тем не менее официальных подтверждений этой информации пока нет.

Telegram-канал утверждает, что осложнения сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Певица МакSим попала в больницу месяц назад. Она почувствовала себя плохо во время концерта, но тесты на коронавирус были отрицательными. Но в больнице у нее диагностировали вирусную пневмонию. Через несколько дней артистку ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Представители певицы ранее признались, что не могут открыто говорить о состоянии девушки, так как они связаны врачебной тайной.