СМИ сообщили, что актеры Арнтгольц и Богатырев тайно сыграли свадьбу

В средине лета этого года СМИ сообщили, что пара готовится узаконить свои отношения. Подробностей о том, где и когда пройдет торжество, не было. Как уточнили журналисты, на мероприятии присутствовал только близкий круг новоиспеченных супругов. Богатырев не стал отрицать информацию о свадьбе, пишет сайт «Утро.ру».

«Да, мы поженились!» — коротко отметил артист.

Арнтгольц и Богатырев состоят в отношениях с 2018 года. Будущие возлюбленные познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела».

Ранее знакомая российской актрисы Равшаны Курковой подтвердила слухи о ее беременности. По словам инсайдера, артистка ждет ребенка от 37-летнего совладельца боксерского клуба Rocky Road Сергея Амаряна. Сама Куркова никак не комментирует появившиеся в Сети сообщения. Ранее она несколько раз официально опровергала слухи о беременности после массового распространения ложной информации.