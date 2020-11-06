Знакомая Равшаны Курковой подтвердила слухи о беременности актрисы

«Они ничего не планировали. Но случилось чудо. Равшана забеременела. Теперь все ждем их свадьбу и надеемся, что у Равшаны все будет хорошо со здоровьем», — процитировало подругу знаменитости ИА Nation News.

Сама Куркова никак не комментирует появившиеся в Сети сообщения. Ранее она несколько раз официально опровергала слухи о беременности после массового распространения ложной информации.

Рождение ребенка после 40 лет в кругу знаменитых людей нашей страны происходит нередко. Так, артистка Ирина Гринева родила дочку Василису именно в этом возрасте. Комедийная актриса Светлана Пермякова решилась на первого ребенка в 30 лет, а второй наследник появился на свет, когда ей исполнилось 40. Мария Неелова родила своего первого ребенка тоже перешагнув четвертый десяток. Она назвала дочку Никой.