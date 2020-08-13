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    13 августа 2020, 11:02

    СМИ: Смолова обворовали в испанском ночном клубе

    Наза Салех Захи

    Российский футболист и игрок московского «Локомотива» Федор Смолов попал в неприятную ситуацию в Барселоне. Как сообщило издание El Caso со ссылкой на источники в полиции, у спортсмена украли часы за 300 тысяч евро.
    СМИ: Смолова обворовали в испанском ночном клубе

    Все случилось в одном из ночных клубов города около Олимпийского порта. Там он проводил время с друзьями. Дорогой аксессуар украли некие молодые люди. Они окружили компанию и потребовали отдать дорогие часы.

    ЧП произошло еще 19 июля. Тогда «Сельта» встретилась с «Эспаньолом» на заключительном туре чемпионата Испании. Смолов, выступавший за «Сельту» на правах аренды, в матче не участвовал.

    Сам футболист ситуацию с кражей пока никак не прокомментировал. Зато в тот день он выложил фото прогулки с приятелями. На снимке рядом с ним — российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов.

    Смолов играл за «Сельту» во второй части сезона-2019/20. Нападающий участвовали в 14 матчах чемпионата Испании. Его авторству принадлежат два гола. Один он забил мадридскому «Реалу», а второй — «Барселоне». После завершения сезона футболист вернулся в «Локомотив».

    Новости SMI.FM