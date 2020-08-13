СМИ: Смолова обворовали в испанском ночном клубе

Все случилось в одном из ночных клубов города около Олимпийского порта. Там он проводил время с друзьями. Дорогой аксессуар украли некие молодые люди. Они окружили компанию и потребовали отдать дорогие часы.

ЧП произошло еще 19 июля. Тогда «Сельта» встретилась с «Эспаньолом» на заключительном туре чемпионата Испании. Смолов, выступавший за «Сельту» на правах аренды, в матче не участвовал.

Сам футболист ситуацию с кражей пока никак не прокомментировал. Зато в тот день он выложил фото прогулки с приятелями. На снимке рядом с ним — российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Смолов играл за «Сельту» во второй части сезона-2019/20. Нападающий участвовали в 14 матчах чемпионата Испании. Его авторству принадлежат два гола. Один он забил мадридскому «Реалу», а второй — «Барселоне». После завершения сезона футболист вернулся в «Локомотив».