Смолов вернулся в «Локомотив»

30-летний форвард присоединился к команде, которая накануне заселилась на базу в Баковке и начала подготовку к новому сезону.

Напомним, ранее Смолов выступал за испанский футбольный клуб «Сельта» на правах аренды. ФК забрал себе российского футболиста в январе 2020 года до конца сезона.

В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых забил по голу в ворота «Реала» и «Барселоны». Обе игры завершились с ничейным счетом 2:2. В первой части сезона в составе «Локомотива» он сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные паса.

Также работать с «Локомотивом» будут вратарь Андрей Савин, защитники Александр Сильянов и Артур Черный, полузащитники Никита Иосифов, Денис Файзуллин, Алексей Миронов, Максим Мухин, Николай Титков и Максим Петров, а также нападающий Михаил Агеев.