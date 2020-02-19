СМИ: Шепелева на Первом канале заменит внебрачный сын Мишулина

Шепелев ушел с Первого канала. Его может заменить Тимур Еремеев. На телевидении он не новичок. Он участвовал в программе «Пусть говорят» и доказал, что он внебрачный сын советского актера Спартака Мишулина.

«Нам сказали, что теперь ведущим передачи будет Тимур Еремеев», — приводит сайт kp.ru слова одного из участников массовки на схемках последнего выпуска «На самом деле» с участием ведущего Дмитрия Шепелева. Актеры массовки выпытали эту информацию у сотрудников телепроекта. Официального подтверждения этому пока нет.

В прошлом году, летом, в эфир Первого канала вышел проект «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым». Это была серия документальных расследований о звездах ушедшего века. Еремеев снимался в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Ранее Шепелев на своей странице в Instagram сообщил, что уходит с Первого канала.

«Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии, — написал телеведущий. О своем новом месте работы 37-летний Шепелев пока ничего не сказал.