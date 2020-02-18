    18 февраля 2020, 18:27

    Шепелев покинул шоу «На самом деле»

    Анастасия Кременчугская

    Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала. На минувшей неделе он написал заявление по собственному желанию. Об этом написала «Экспресс газета».

    На данный момент Шепелев официально является безработным. Но он не расстраивается, так как отдыхает в Италии со своей невестой Екатериной Тулуповой.

    Слухи об уходе ведущего из скандального ток-шоу «На самом деле» появились еще в начале года. Предполагаемая причина — конфликт с Константином Эрнстом.