Шепелев покинул шоу «На самом деле»

На данный момент Шепелев официально является безработным. Но он не расстраивается, так как отдыхает в Италии со своей невестой Екатериной Тулуповой.

Слухи об уходе ведущего из скандального ток-шоу «На самом деле» появились еще в начале года. Предполагаемая причина — конфликт с Константином Эрнстом.