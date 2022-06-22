СМИ назвали вероятную причину смерти Пьера Нарцисса

Певец Пьер Нарцисс умер в результате операции на почках. Об этом дочь артиста рассказала kp.ru.

«Хирургическое вмешательство оказалось фатальным», — сообщила она.

Артист умер в Москве. Ему было всего 45 лет.

Пьер Нарцисс известен поклонникам «Фабрики звезд» — он участвовал во втором сезоне шоу. Его песня «Шоколадный заяц», исполненная с трогательным акцентом, стала главным хитом певца.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза — таково полное имя артиста — родился 19 февраля 1977 года в Камеруне (Центральная Африка). В столицу России приехал для того, чтобы обучиться на журналиста. Здесь, в Егорьевске Московской области, жила сестра Нарцисса. Будущий певец окончил МГУ.

Немногие знают, что Нарцисс сыграл эпизодическую роль в фильме «Сибирский цирюльник», после чего, как отметили в СМИ, «понял русскую душу» и остался в РФ.