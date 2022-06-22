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    22 июня 2022, 11:32

    СМИ назвали вероятную причину смерти Пьера Нарцисса

    Kp.ru: певец Пьер Нарцисс умер после операции на почках

    Оксана Кириллова

    Певец Пьер Нарцисс умер в результате операции на почках. Об этом дочь артиста рассказала kp.ru.

    СМИ назвали вероятную причину смерти Пьера Нарцисса

    «Хирургическое вмешательство оказалось фатальным», — сообщила она.

    Артист умер в Москве. Ему было всего 45 лет.

    Пьер Нарцисс известен поклонникам «Фабрики звезд» — он участвовал во втором сезоне шоу. Его песня «Шоколадный заяц», исполненная с трогательным акцентом, стала главным хитом певца.

    Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза — таково полное имя артиста — родился 19 февраля 1977 года в Камеруне (Центральная Африка). В столицу России приехал для того, чтобы обучиться на журналиста. Здесь, в Егорьевске Московской области, жила сестра Нарцисса. Будущий певец окончил МГУ.

    Немногие знают, что Нарцисс сыграл эпизодическую роль в фильме «Сибирский цирюльник», после чего, как отметили в СМИ, «понял русскую душу» и остался в РФ.