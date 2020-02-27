СМИ назвали участника на Евровидении от России

Воспитанник Григория Лепса Панайотов мечтал о Евровидении с самого начала своей карьеры. Впервые в отборе на конкурс он участвовал еще в 2005 году, потом в 2008 и в 2017. Каждый раз кто-то оказывался лучше и удачливее. И вот, наконец, счастье повернулось лицом и к Панайотову: в этом году на Евровидение поедет он. Правда, официального подтверждения этой информации пока не было, но сайт «Вокруг.Тв» утверждает, что решение было принято «компетентным жюри». Подтвердить информацию у представителей Панайотова к моменту написания публикации «360» не удалось.

Что от России поедет Панайотов, ранее говорил Игорь Крутой. После этого был составлен шорт-лист, в котором рядом с Панайотовым были указаны Бузова, Зиверт и Димаш. Большинство из них даже не подозревали, что их рассматривают как кандидатов на поездку в Роттердам.

Панайотов родился в Запорожье. В 2016 году он дошел до финала шоу «Голос» на Первом, после чего начал сотрудничать с продюсерским центром Григория Лепса.

«Он будет очень достойным участником — высокий, красивый, поющий. Что еще надо?» — прокомментировал Лепс кандидатуру Александра на Евровидение. Сингл, который Россия выставит на конкурс, будет представлен 1 марта.