СМИ назвали стоимость подарков Екатерине Сафаровой от Тимати

Новая избранница рэпера Тимати получила от музыканта шикарные подарки. Чтобы порадовать победительницу минувшего сезона шоу «Холостяк» Екатерину Сафарову, он потратил порядка 27 миллионов рублей.

Победу Екатерины на шоу рэпер обозначил кольцом известного ювелирного бренда Jacob&Co, сообщил StarHit. К главе компании Тимати обратился с личной просьбой и не внял его убеждениям о семейном характере подобных презентов. Стоимость украшения превысила 300 тысяч долларов. В рублях это около 22 миллионов рублей.

Позже 23-летняя модель призналась, что надевает кольцо редко из-за боязни «заносить».

После окончания проекта Тимати преподнес Екатерине дорогие часы, довольно массивные и похожие на мужские. Средняя стоимость такого аксессуара — порядка четырех миллионов рублей.

Другую руку спутницы рэпер украсил браслетом Cartier за 500 тысяч рублей. А на шее у Сафаровой замечали цепочку с кулоном за 400 тысяч.

После финала пару видели вместе только на красной дорожке премии «Муз-ТВ». На других мероприятиях Тимати и Екатерина вместе не появлялись. В Сети предположили, что в отношениях у них назрел кризис. Девушка уехала в Испанию без рэпера.