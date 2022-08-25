СМИ назвали причину смерти актера из «Интернов» Максима Пинскера

Причиной смерти актера Максима Пинскера стало заражение крови, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на сына актера Якова. Пинскер известен по сериалам «Интерны», «Колл-Центр» и «Час Волкова».

Актер пожаловался на плохое самочувствие после съемок в Калуге — у него болела нога, он не мог самостоятельно ходить. Пинскера на скорой госпитализировали. Врачи поставили диагноз — заражение крови, инфекция попала в спинной мозг. Актер умер от остановки дыхания 24 августа, ему было 58 лет.

У Пинскера остались трое детей, младшему из которых исполнилось 15 лет. Супруга его брата обратилась за помощью в сборе средств на организацию похорон.

О смерти актера сообщила его экс-жена Ирина. Она рассказала, что на 25 августа назначено вскрытие для выяснения причины смерти.

Помимо актерской карьеры Максим Пинскер озвучивал аудиокниги — классические произведения русских и зарубежных авторов. В кино артист дебютировал в 1989 году.