Умер актер Максим Пинскер

В Москве скончался актер Максим Пинскер. Ему было 58 лет. О смерти артиста сообщила его бывшая супруга, написал Telegram-канал РЕН ТВ. Причина, по которой Пинскер ушел из жизни, не уточняется.

Экс-жена артиста Ирина Пинскер пояснила ТАСС, что на 25 августа назначили вскрытие. Его результаты помогут определить, почему актер умер.

«В больнице умер, в Москве», — уточнила Ирина.

Актер наиболее известен зрителям по ролям во многих сериалах. Он сыграл в «Часе Волкова», «Интернах» и «Колл-центре». Пинскер также появлялся в кадре в фильмах «Дурак», «Тяжеловес» и других проектах.

Он озвучивал аудиокниги — читал классические произведения отечественных и зарубежных авторов — и принимал участие в различных телепроектах.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. В 1992 году окончил Школу-студию МХАТ, учился на курсе Тарханова. В кино дебютировал в 1989 году.