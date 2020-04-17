СМИ назвали имя возлюбленной Александра Гудкова

Телеведущий Александр Гудков признался, что совсем скоро станет мужем. Имя своей избранницы он не назвал, но фанаты предположили, что речь идет об Александре Гагаринской. Сделать такой вывод помогли фото в соцсетях.

«Я влюблен. Жестко! Я защищаю эти отношения, как мамочка, и сделаю все, чтобы этому человеку было хорошо», — рассказал Гудков во время разговора с Ксенией Собчак.

Он добавил, что свадьба должна пройти летом в Латвии. Пара собирается отметить торжественное событие на берегу моря среди близких друзей, пишет Starhit.

Подписчики сразу же вычислили, что в Instagram Гудков выкладывал фотографию с Александрой Гагаринской, которая как раз родилась в Риге. На снимке у обоих надеты обручальные кольца, из-за чего фанаты предположили, что свадьба уже состоялась.

Еще подписчики нашли в соцсетях фотографии, где Гудков позирует в костюме, а Гагаринская — в белом прямом платье. На другом снимке пара была в компании друзей на пляже.

Сам телеведущий отмечал, что не собирается устраивать большую свадьбу, так как является публичной личностью.