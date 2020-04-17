СМИ назвали имя возлюбленной Александра Гудкова
«Я влюблен. Жестко! Я защищаю эти отношения, как мамочка, и сделаю все, чтобы этому человеку было хорошо», — рассказал Гудков во время разговора с Ксенией Собчак.
Он добавил, что свадьба должна пройти летом в Латвии. Пара собирается отметить торжественное событие на берегу моря среди близких друзей, пишет Starhit.
Подписчики сразу же вычислили, что в Instagram Гудков выкладывал фотографию с Александрой Гагаринской, которая как раз родилась в Риге. На снимке у обоих надеты обручальные кольца, из-за чего фанаты предположили, что свадьба уже состоялась.
Еще подписчики нашли в соцсетях фотографии, где Гудков позирует в костюме, а Гагаринская — в белом прямом платье. На другом снимке пара была в компании друзей на пляже.
Сам телеведущий отмечал, что не собирается устраивать большую свадьбу, так как является публичной личностью.