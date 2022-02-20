СМИ назвали имя новой девушки Илона Маска

Новой девушкой основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет, сообщило издание Daily Mail. Папарацци подловили артистку, когда она выходила из частного самолета Маска в Лос-Анджелесе.

Папарацци засняли Маска, когда он спускался по трапу личного самолета Gulfstream G650ER, вскоре за ним последовала Бассет. На рыжеволосой актрисе были надеты темные брюки, длинное темное пальто и белые сапоги. Лицо Бассет прикрыла солнцезащитными очками. После этого пара уехала на Tesla.

Сейчас Наташа Бассет снимается в картине про Элвиса Пресли. В проекте актриса исполнит роль его первой девушки Дикси Локк. Лента выйдет под название «Элвис», главную роль в ней исполнитОстин Батлер, роль менеджера Пресли досталась Тому Хэнксу.

В сентябре прошлого года стало известно о расставании Маска с канадской певицей Граймс. Пара завершила отношения после трех лет бурного романа и совместной жизни. Глава SpaceX и Tesla добавил, что остался со своей бывшей возлюбленной в очень хороших дружеских отношениях. Вместе они будут воспитывать маленького сына.