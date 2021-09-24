Илон Маск расстался с певицей Граймс

Американский предприниматель Илон Маск и канадская певица Граймс решили расстаться после трех лет бурного романа и совместной жизни. Об этом сообщило издание Page Six.

50-летний бизнесмен, известный на весь мир, подтвердил в разговоре с журналистами, что они с 33-летней артисткой больше не будут жить вместе. Глава SpaceX и Tesla добавил, что остался со своей бывшей возлюбленной в очень хороших дружеских отношениях. Вместе они будут воспитывать маленького сына, которому сейчас год.

«Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях», — сообщил Маск.

По мнению бизнесмена, поводом к расставанию стало то, что оба возлюбленных очень заняты на работе. Им приходилось часто разлучаться, и это сильно вредило отношениям. Маск добавил, что его деятельность требует постоянных поездок в другие страны или в Техас, а Граймс работает в основном в Лос-Анджелесе.

Роман звездной пары начался в 2018 году. Год назад у них родился сын, которого назвали оригинально — X Æ A-XII. Для певицы малыш стал первым ребенком, а для Маска — уже шестым. Граймс объясняла, что означает необычное имя сына. X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.