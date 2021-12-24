СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах

К обвиняющим в сексуальных домогательствах звезду «Секса в большом городе» актера Криса Нота присоединились еще две женщины — автор песен и актриса, которая на протяжении нескольких сезонов дублировала Кристин Дэвис в популярном сериале.

Как сообщил Hollywood Reporter, сексуальному насилию со стороны Нота подверглась исполнительница музыки кантри, автор песен Лиза Джентил. Все произошло в 2002 году, когда женщина работала певицей в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Джентил была знакома с Нотом с 1998 года, поэтому, когда он предложил подвести ее до дома, она согласилась. Когда они поднялись к ней домой, актер стал «силой целовать ее, касаться груди», отметила Джентил. Когда она отказала, Нот стал угрожать ей. По словам женщины, он говорил, что разрушит ее карьеру, если она расскажет о произошедшем, отметило РИА «Новости».

Возбудить дело против Нота невозможно по истечению срока давности, отметила адвокат Джентил. Но несмотря на это певица надеется, что ее история поспособствует изменению законодательства о сексуальном насилии.

Джентил не последняя, кто обвинил Нота в сексуальных домогательствах. Как сообщило издание Independent, подобную историю рассказала актриса, дублировавшая Кристин Дэвис в «Сексе в большом городе» на протяжении четырех сезонов. По словам актрисы, она хорошо помнит «токсичное поведение» Нота.

Еще прошлой зимой она рассказывала о происходящем на съемочной площадке сериала, но имен не называла. Но сейчас решила присоединиться к выступившим против Нота женщинам.

Скандал вокруг Криса Нота разгорелся в декабре этого года, когда американские СМИ опубликовали заявления двух женщин, которые обвинили его в изнасилованиях в 2004 и 2015 годах. Следом за ними с еще одним обвинением выступила третья пострадавшая. После поступивших обвинений актер лишился роли в сериале «Уравнитель».