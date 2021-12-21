Актер Крис Нот лишился роли в «Уравнителе» из-за обвинений в сексуальном насилии

Американский актер Крис Нот отстранен от роли в сериале «Уравнитель». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на совместное заявление студий CBS и Universal Television.

Актера обвинили в двух эпизодах сексуального насилия. Одна девушка подала заявление в полицию, в котором сообщила о насилии со стороны Нота в 2004 году, а другая — об эпизоде насилия в 2015 году.

«Крис Нот больше не будет снимать дополнительные эпизоды „Уравнителя“», — говорится в заявлении студий.

Актер не согласен с предъявленными обвинениями. По его словам, встречи с девушками проходили по обоюдному согласию.

«Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встречал много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны. <…> Трудно не сомневаться в столь давних сроках появления этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин», — заявил Нот.

Также актер был исключен из числа клиентов агентства A3 Artists Agency. Отмечается, что девушки не знали друг друга и связались со СМИ с разницей в несколько месяцев.

В своей карьере Нот дважды был номинирован на премию «Золотой глобус».

Ранее актера Жерара Депардье обвинила в изнасиловании актриса Шарлотта Арнольд.