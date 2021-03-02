СМИ: Эмбер Херд могли уволить из «Аквамена 2» из-за лишнего веса

В иностранных СМИ появилась информация, что Эмбер Херд уволили из «Аквамена 2». Якобы она нарушила некоторые пункты контракта, а бракоразводный процесс с Джонни Деппом тут ни при чем. Причиной увольнения мог стать лишний вес актрисы.

«Эмбер Херд не прошла медосмотр. Она набрала несколько фунтов и находится в ужасной форме», — рассказал источник австралийскому сайту Sausage Roll.

Источник отметил, что в ее контракте есть пунткт о физической форме перед съемками. Актриса его нарушила. Он утверждает, что помимо эстетики, Эмбер Херд в такой форме не сможет выполнять трюки, необходимые для экшена.

The Blast сообщил, что роль Меры в новой части Аквамена вместо Херд может исполнить Эмилия Кларк.

Warner Bros пока никак не комментирует данные слухи. Известный киноинсайдер Дэниел Рихтман заявил, что Эмбер Херд ничего не знает о своем увольнении. Она считает, что компания сама распространяет слухи, чтобы вынудить ее уйти из фильма.