СМИ: Бузовой грозит арест из-за нарушения ПДД

СМИ узнали, что популярная певица Ольга Бузова нередко нарушает правила ПДД и получает штрафы. Одно из таких взысканий она не оплатила, и теперь ей может грозить арест.

Как пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в августе Бузова превысила скорость на 40-60 километров в час. Нарушение зафиксировала камера, а подмосковное ГИБДД отправило штраф на тысячу рублей. Несмотря на то, что сумма небольшая, певица так его и не выплатила, утверждает сайт.

«С тех пор прошло уже более трех месяцев, поэтому по закону девушке может грозить арест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов», — пояснил источник.

По информации kр.ru, всего Бузова успела получить 63 штрафа за год, из которых многие так и остаются неоплаченными. Исполнительница за 2019-й превышала скорость, проезжала на красный и нарушала разметку.

При этом у Бузовой штрафы не только за ПДД. Как сообщала «360» управляющая компания «Космосервис», певица не взносы за капитальный ремонт в доме в Санкт-Петербурге. В итоге на нее подали в суд и обязали выплатить 10 тысяч рублей.