Управляющая компания рассказала о долгах Бузовой за ЖКХ

Популярная певица Ольга Бузова задолжала управляющей компании за капитальный ремонт. Исполнительница не реагировала на напоминания о долге, после чего тот передали судебным приставам.

«Данная задолженность сформировалась по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. <…> Решение было передано в федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания», — сказано в сообщении управляющей компании «Космосервис». Текст документа есть в распоряжении «360».

В компании отметили, что рассылали всем должникам письма по почте и подали в суд из-за отсутствия какой-либо реакции.

Как заявила Nation News мать певицы Ирина Бузова, у исполнительницы нет никаких задолженностей. «Если бы были долги, мне бы позвонили лично», — заверила она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Бузова должна управляющей компании за свою квартиру в Санкт-Петербурге. Суд удовлетворил иск компании, и теперь звезда должна будет заплатить 10 тысяч рублей за коммунальные услуги. Сейчас ее разыскивают судебные приставы.