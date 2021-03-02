СМИ: Бузова и Бородина станут ведущими мистического шоу на ТНТ

Ольга Бузова и Ксения Бородина в скором времени смогут стать коллегами в новом проекте телеканала ТНТ. Как написал сайт kp.ru, они будут вести программу о мистике.

«Сейчас готовятся пилотные выпуски проекта, который будут вести Бородина и Бузова», — сообщила коллега одной из телеведущих порталу.

Никаких других подробностей о готовящемся шоу пока нет. Однако точно можно сказать, что ТНТ умеет делать проекты о мистике. Именно на этом телеканале уже много лет выходит «Битва экстрасенсов», которая пользуется неизменной популярностью у зрителей.

Ольга Бузова и Ксения Бородина долгое время вместе вели проект «Дом-2». В конце прошлого года стало известно о закрытии телестройки. Теперь девушки появляются в ежедневном шоу «Бородина против Бузовой». Его показывают в 10:00 по будням на ТНТ.

Сейчас внимание публики приковано не только к новым проектом Бузовой, но и к ее личной жизни. Роман с Давой неожиданно закончился в начале 2021 года. Артистка призналась, что в разрыве виноваты оба. Однако, несмотря на обстоятельства, Бузова считает своего бывшего бойфренда «родным человеком».