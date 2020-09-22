СМИ: актриса из «Ла-Ла Ленда» тайно вышла замуж и забеременела

По данным NEWS.ru, у актрисы и ее партнера — продюсера и режиссера Дэйва Маккери — заметили на безымянных пальцах одинаковые кольца. Также Стоун носит мешковатые вещи, под которыми виднеется округлившийся живот.

Ранее Сергей Глушко, более известный как Тарзан, записал новое видео о своей измене. Он рассказал, что признался во всем так как прознал о готовящемся на федеральном канале шоу о его отношениях с Наташей Королевой.

Он указал, что «двое аферистов» подписали контракт на несколько выпусков программы, и заявил, что личные отношения не должны обсуждаться на телевидении, а в Сети не должны публиковаться видео скрытых съемок.

Глушко также отметил, телеканал оставил без ответа требования его и Наташи Королевой не выпускать выпуск передачи про их отношения. «Ненормально, когда на Первом канале существуют низкопробные ток-шоу, обсуждающие сплетни о тех, кто туда даже не пришел», — подчеркнул он.