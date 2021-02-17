СМИ: Ахеджакова решила через суд выписать из квартиры бывшего мужа

Актриса Лия Ахеджакова хочет выписать своего бывшего мужа Бориса Кочейшвили из своей квартиры в Москве. Для этого она подала в суд. Об этом сообщило газета «Московский комсомолец».

По данным ИА «ФедералПресс», причиной такого решения стало то, что Кочейшвили снова женился. Уточняется, что супруги расстались не очень хорошо и все эти годы не общались. Мужчина был прописан в квартире Ахеджаковой все это время, но жил в другом месте. 10 лет назад актриса пыталась его выписать, но ничего не вышло. Узнав, что теперь Кочейшвили женился, Ахеджакова подала в суд.

15 февраля должно было пройти первое заседание, но ни Кочейшвили, ни его представители на него не пришли.

Ранее московский суд отклонил апелляцию бывшего мужа Жанны Фриске Дмитрия Шепелева на иск семьи певицы о долге.

Шепелев, будучи законным представителем их общего сына Платона, должен был отдать семь миллионов родителям Фриске, потому что те продали недвижимость, чтобы оплатить долг «Русфонду», которые выделял средства на лечение Фриске.

Шепелев заявил, что его сын не пользовался деньгами со счета покойной матери, но суд это возражение отклонил.