Суд отклонил апелляцию Шепелева по иску о долге

Московский суд отклонил апелляцию бывшего мужа Жанны Фриске Дмитрия Шепелева на иск семьи певицы о долге. Об этом сообщило РИА ФАН.

Шепелев, будучи законным представителем их общего сына Платона, должен был отдать семь миллионов родителям Фриске, потому что те продали недвижимость, чтобы оплатить долг «Русфонду», которые выделял средства на лечение Фриске.

Шепелев заявил, что его сын не пользовался деньгами со счета покойной матери, но суд это возражение отклонил.

Ранее появилась информация, что Шепелев планирует продать долю сына Платона в квартире покойной Жанны Фриске. Родители Фриске против такого решения. Они подали в суд, чтобы помешать продаже. Не поддержали Шепелева и в социальных сетях. Многие негативно прокомментировали его решение.

«Ему только деньги нужны, нашел еще одну богатенькую тетку. Как можно не давать общаться с внуком. Правильно родители Жанны в суд на него подают», — написала одна пользовательница.

Многие поддержали ее в том, что Шепелева волнует только финансовая стороны вопроса. Пользователи недоумевают, почему Фриске вышла за него замуж.