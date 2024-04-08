Знаменитости 08 апреля 2024, 12:38 «Смертельно опасная диета». Модель рассказала, как похудела Пугачева Модель Калашникова рассказала об опасной диете певицы Пугачевой Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Звезда ток-шоу Анна Калашникова сообщила, что певица Алла Пугачева похудела с помощью опасного метода — специального препарата для диабетиков. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Пугачева, которая заметно сбросила вес в последнее время, не скрывает, что пользовалась этим методом. Она начала принимать препарат, переехав в Израиль.

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«Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась!» — признавалась примадонна.

Это подтвердила и Калашникова. Она отметила, что с помощью этих лекарств стали худеть многие звезды шоу-бизнеса. Среди них, например, Дана Борисова и ее 16-летняя дочь. Однако модель назвала такой метод крайне небезопасным.

«Алла Борисовна похудела на препарате для диабетиков. Для нее, как для диабетика, он не опасен. А вот многие не страдающие диабетом знаменитости уничтожают свое здоровье этими уколами. <…> Это смертельно опасная диета!» — поделилась Калашникова.

По словам модели, принимающим препарат грозят страшные побочные эффекты — проблемы с пищеварением, последующий резкий набор веса и даже онкология. Сама Калашникова порекомендовала для сброса веса проверенные методы — правильное питание и спорт.

Недавно модель тайно вышла замуж. Чтобы не показывать снимки супруга с церемонии бракосочетания, вместо него она сфотографировалась со своим водителем.