Знаменитости 05 апреля 2024, 13:04 Певица Анна Калашникова тайно вышла замуж и начала готовиться к родам Певица Калашникова тайно вышла замуж и сдала яйцеклетки для рождения дочери РИА «Новости»

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Певица Анна Калашникова вышла замуж и готовится к рождению ребенка. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

Долгое время в центре внимания публики были прошлые отношения звезды с известным артистом Прохором Шаляпиным. Пара рассталась в 2016 году.

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«Сейчас мы в хороших отношениях, поддерживаем друг друга, но на этом все. На самом деле мы очень разные, несмотря на то, что у нас была шикарная пара и чувства», — сказала певица.

Позже она родила сына Даниила от другого мужчины, однако отец ребенка внезапно пропал. В этот сложный момент Шаляпин оказал ей поддержку.

«Отец моего сына не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, он занимается бизнесом и исчез до того, как я узнала о своей беременности», — вспоминала она.

Недавно артистка разместила в блоге свадебные снимки. На них она позировала с мужчиной средних лет. Однако выяснилось, что он был просто водителем автопарка, предоставившего роскошный автомобиль для торжественного мероприятия. Личность ее настоящего супруга осталась за кадром.

«Пока я не могу вам ничего рассказать о своем любимом. Это не моя тайна. Это желание моего избранника. Могу лишь сказать, что сейчас активно готовлюсь к рождению дочери, сдала яйцеклетки», — поделилась она.

Фанаты предположили, что мужем Калашниковой стал известный психолог Сергей Селезнев, с которым она недавно появилась на ковровой дорожке музыкальной премии «Виктория».

Ранее звезда «Реальных пацанов» актер Владимир Селиванов стал отцом во второй раз. У него родился сын.