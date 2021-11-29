Сменивший пол актер Эллиот Пейдж показал себя голым до пояса

Актер Эллиот Пейдж снялся голый по пояс для собственного Instagram. Он предстал перед поклонниками в спортивных штанах и тапочках.

Эллиот Пейдж, которого до операции по коррекции пола звали Эллен Пейдж, продемонстрировал поклонникам в Instagram свое новое фото. Тем самым Пейдж проверил на работоспособность свой новый смартфон. Но эффект такого «бытового фота» оказался для подписчиков подобным эффекту разорвавшейся бомбы.

«Эллиот, ты выглядишь потрясающим и очень счастливым!» — написал пользователь под ником andxcs.

«Такой симпатичный», — добавил swampyk.

«Эллиот, просто скажи, что ты хотел устроить нам сердечный приступ», — вне себя от восторга myleen.vargas.romerо.

Ранее Пейдж уже демонстрировал на фото последствия удаления женской груди. Сейчас его торс выглядит вполне мужским и атлетически сложенным.

В октябре один из высших военных чинов в Службе общественного здравоохранения США впервые достался трансгендеру. До этого Рэйчел Элвин также оказалась первым открыто сменившим пол чиновником, которого утвердил Сенат.