Один из высших военных чинов в Службе общественного здравоохранения США впервые получил трансгендер

Впервые в истории США трансгендер Рэйчел Левин стала адмиралом Уполномоченного корпуса Общественной службы здравоохранения США (PHSCC) — одной из восьми американских силовых структур. Как напомнил портал Axios, в марте этого года она также оказалась первым открыто сменившим пол чиновником, которого утвердил Сенат.

Рейчел Левин с марта занимает пост помощника главы американского Минздрава. Сейчас ей 62 года. Ранее она возглавляла департамент здравоохранения штата Пенсильвания, вела активную борьбу с распространением пандемии.

На пост помощника министра здравоохранения ее выдвинул лично президент США Джо Байден. Он заявлял, что именно ее кандидатура поможет обеспечить министерству необходимый опыт и «устойчивое лидерство», которые помогут остановить заражения коронавирусом.

Рейчел Левин родилась 28 октября 1957 года в Уэйкфилде, штат Массачусетс. При рождении получила имя Ричард. Ребенок учился в еврейской школе, потом Рейчел окончила Гарвардский колледж и медицинский факультет Университета Тулейна.

Рейчел решила изменить имя и паспорт в 2012 году. Ранее у Ричарда была жена, они воспитали двоих детей, но в 2013 году после решения Рейчел развелись.