Слуцкая рассказала об отдыхе на Черном море

Слуцкая рассказала, что в целом довольна поездкой. Также она добавила, что ее дети тоже в восторге и с удовольствием купаются в море и в бассейне.

Фигуристка уточнила, что на курорте довольно много туристов. Она старается с ними не контактировать, но все окружающие доброжелательны.

«Конечно, сервис оставляет желать лучшего», — посетовала Слуцкая.

Она добавила, что это не так страшно, и главное, что есть, где жить, что дети довольны и еда вкусная.

Ранее глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский объяснил, почему большинство наших туристов не вернется на курорты южной части России. По его словам, многие были там в первый и последний раз. Потому что уровень сервиса во многих гостиницах и заведениях «оставляет желать лучшего». В текущем году он в еще худшем состоянии по причине пандемии коронавируса.