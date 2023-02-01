Эксклюзив 01 февраля 2023, 15:45 Слухи о госпитализации актера Щербакова оказались фейком Жена актера Щербакова опровергла госпитализацию мужа РИА «Новости»

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Театральное представление с участием известного актера Бориса Щербакова отменили из-за его простуды, слухи о госпитализации артиста являются недостоверными. Об этом «360» рассказала супруга Щербакова Татьяна Бронзова.

«Борис жив и здоров, госпитализации не было. Он просто простыл! Кто-то придумал, что его куда-то в больницу везут. Нервируют меня», — заявила она.

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Народный артист России 1 февраля должен был сыграть в спектакле «Свободная пара» в Выборгском дворце культуры в Санкт-Петербурге, представление перенесли.

«Спектакль перенесен из-за болезни актера. Новую дату сообщим позже, билеты остаются действительными», — сказано в сообщении театра на официальном сайте.

Петербургский телеканал «78» сообщал, что 73-летнего Щербакова якобы увезли на скорой прямо с репетиции.

Ровно год назад стало известно, что Щербакова госпитализировали с коронавирусом, болезнь прошла в легкой форме.

Широкому кругу зрителей актер известен по работам в кинолентах «С любимыми не расставайтесь», «Жених из Майами», сериалам «Марш Турецкого» и «Солдаты».