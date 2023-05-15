Знаменитости 15 мая 2023, 22:59 Слепаков и Варламов попросили перестать считать их иноагентами Певец Слепаков и журналист Варламов обратились в суд, чтобы с них сняли статус иноагентов РИА «Новости»

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В Замоскворецкий суд Москвы поступили исковые заявления от продюсера и музыканта Семена Слепакова* и журналиста Ильи Варламова*, сообщил ТАСС. Они потребовали от Минюста снять с них статусы иноагентов.

«В суд поступили два иска. Один от [Семена] Слепакова*, другой — от [Ильи] Варламова*. Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов», — рассказали агентству в суде.

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Оба покинули Россию после начала спецоперации. Варламова* включили в реестр иноагентов в конце марта. В Минюсте рассказали, что журналист распространял неверную информацию о проводимой органами государственной власти политике, а также получал поддержку из-за границы.

Семена Слепакова* признали иноагентом в середине апреля. В министерстве подчеркнули, что музыкант выступал против проведения СВО, формировал негативное отношение к службе в рядах ВС России и негативно высказывался в отношении россиян, а также получал поддержку от зарубежных источников. В ведомстве напомнили, что артист проживает за пределами России.

*Признаны Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.